إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في موريتانيا

أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 25 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء محمد ولد بلال.

وحسب مرسوم رئاسي تلاه ليل الخميس/الجمعة الأمين العام للرئاسة الوزير يحيى ولد أحمد الوقف أمام الصحفيين فقد غادر الحكومة خمسة عشر وزيرا من أبرزهم وزير الخارجية ووزير المالية ووزيرة التعليم العالي ووزير المياه ووزير الصحة فيما احتفظ عشرة وزراء في الحكومة المستقيلة بحقائب في التشكيلة الجديدة من بينهم وزراء العدل والدفاع والداخلية محمد سالم ولد مرزوق الذي تولى وزارة الخارجية، وضمت الحكومة الجديدة أربع سيدات .

ويأتي إعلان الحكومة الجديدة بعد يومين من استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيسها المهندس محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس الموريتاني قد دعا الوزراء غير القادرين على أداء المهام المنوطة بهم إلى مغادرة الحكومة .