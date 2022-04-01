نبيل فهمي خلال حفل توقيع «في قلب الأحداث»: العمل العام أمانة ومسؤولية كبرى

عبر وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي عن اعتزازه للجهد المتميز لدار الشروق على مدار عامين لخروج كتاب "في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير"، على أكمل وجه، ليتمكن مع ذلك من نقل رسالة على أكمل وجه بشكل سلس للقارئ المتخصص وغير المتخصص في العمل السياسي والدبلوماسي.

جاء ذلك ضمن فعاليات حفل التوقيع الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع دار الشروق، لتوقيع كتاب "في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير"، الصادر مؤخرًا لنبيل فهمي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.

قال وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي: العمل العام أمانة ومسئولية كبرى، وطوال عملي في الخارجية المصرية، كنت شاهدا علي مقدار الإخلاص الوطني لقامات بحجم عمرو موسى، اتوجه له بالشكر ولباقي الحضور الكريم، موضحا أنه قد شعر عند تقييمه للوضع العربي بأن هناك نوع من "التراجع" فيما يتعلق بالتوازن السياسي أو فيما يتعلق بمعدلات التنمية، وهو ما شكل بالنسبة إليه باعثا على كتابة أحدث مؤلقاته "في قلب الأحداث".

وواصل: رصدت أنه وسط حالة الاضطراب الدولي كان العالم العربي قد سعى لتحريك الأمور بنفسه وليس بالاعتماد على المعادلات الدولية والمؤثرات الخارجية.

يشار إلى أنه قد حضر كوكبة من الوزراء والمسؤولين ورموز الفكر والسياسة فعاليات توقيع كتاب نبيل فهمي، وجاء أبرز الحضور كل من: سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.