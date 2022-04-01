إبراهيم عيسى: دعوات التبرع في رمضان تنحصر في الأكل والشرب فقط

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشعب المصري لديه رغبة أصيلة في حب الخير والعطاء والتضامن، وتزيد هذه الظواهر مع شهر رمضان وهذه أمور رائعة، مشيرًا إلى أن هناك جمعية خيرية تتلقى ثلاثة مليارات جنيه تبرعات سنويًا، وهذا دليل على عطاء الشعب المصري.

وأضاف عيسى، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن المشكلة في التبرعات خلال رمضان هو الغياب الكلي في التبرعات للتعليم والتثقيف والوعي، وانحصار دعوات التبرع في رمضان على الطعام والصحة فقط.

وتابع: «يوجد فى مصر 9 مكتبات عامة فقط لتثقيف المصريين، والحقيقة أن المصري يحتاج إلى ما هو أكثر من الطعام والشراب، فالعمل التنويري مهم لحياة المصريين وتحقيق التقدم»، مؤكدًا أن التيارات الإسلامية تنفق مليارات لتشويه الصورة العامة وتخريب عقول المصريين ونشر الفكر المتطرف.