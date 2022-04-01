يأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن يتجاوز محمد النني، لاعب المدفعجية، أوجاع الفشل في التأهل لكأس العالم بقطر 2022، وأن يساعده لاعبي الفريق اللندني لتخطي هذه المحنة.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مباراة كريستال بالاس في البريمييرليج، قائلًا:" أعتقد أن غالبية لاعبي أرسنال الذين كانوا في مهام دولية مع منتخبات بلادهم، لديهم بعض الخبرات والعروض الجيدة، وسجلوا بعض الأهداف المهمة أيضًا".

وأضاف:" أنا حزين من أجل النني، لأنها المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك، وهذا يعني الكثير بالنسبة له من الناحية العاطفية".

وأتم:" أثق أن الفريق سيكون جاهزا لمساعدته على تخطي تلك المحنة".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2021/2022 برصيد 54 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ70 نقطة، وليفربول الوصيف بـ69 نقطة، وتشيلسي صاحب المركز الثالث بـ59 نقطة.