اليابان تسجل 51 ألفا و553 إصابة و102 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت اليابان خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 51 ألفا و553 إصابة بالإضافة إلى 102 وفاة بفيروس كورونا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و555 ألفا و585 إصابة، والوفيات إلى 28 ألفا و120.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم الجمعة أيضا أنه تم إعطاء 254 مليونا و345 ألفا و587 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.