 الصليب الأحمر: لم نتمكن من الوصول إلى ميناء البحر الأسود لإجلاء المدنيين من أوكرانيا - بوابة الشروق
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الصليب الأحمر: لم نتمكن من الوصول إلى ميناء البحر الأسود لإجلاء المدنيين من أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 11:40 م

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إنها لم تتمكن من الوصول إلى ميناء البحر الأسود وستحاول مرة أخرى إجلاء المدنيين من أوكرانيا غدا السبت.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم عن اللجنة الدولية قولها، في بيان، إن فريقا تابعا لها كان في طريقه إلى مدينة ماريوبول "لتسهيل المرور الآمن للمدنيين واضطرت إلى العودة إلى مدينة زابوريجيه بعد الترتيبات والظروف التي جعلت من المستحيل المضي قدما" في المهمة.

وأوضح البيان أن "فريق اللجنة الدولية، المؤلف من 3 مركبات و 9 أفراد، لم يتمكن من الوصول إلى ماريوبول أو يسهل المرور الآمن للمدنيين اليوم"، مشيرا إلى أنه سيحاول مرة أخرى يوم السبت تسهيل المرور الآمن للمدنيين من ماريوبول.


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