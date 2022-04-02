نائب رئيس جنوب السودان يتسلم مقترحات الخرطوم بشأن الترتيبات الأمنية في جوبا

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سلم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، مقترحات السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات في جنوب السودان.

والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، في جوبا، الدكتور رياك مشار، بحضور وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق الركن يس إبراهيم.

وعقد الجانبان، اجتماعا مغلقا، بحثا خلاله المقترحات المقدمة، والتي وافق عليها الطرف الحكومي في جنوب السودان.

ويُنتظر أن تستمر الاجتماعات والمشاورات مع الأطراف يوم غد السبت؛ لحسم الملف بشكل نهائي.