لميس الحديدي تستعرض خارطة الاعمال الدرامية والمسلسلات على شاشة ON في شهر رمضان

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، التهنئة للشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، قائلة: "أهو جه ياولاد.. ربنا يعودوا على مصر والمصريين دائماً ونحن سالمين وآمنين ويحفظ بلدنا وأهالينا".

تابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON": هذا هو شهر الخير والود والتراحم، واللي ماشفش أقاربه بقاله فترة يشوفهم ويعزمهم على الفطار والسحور".

وأكدت الحديدي في حلقة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON": أن مجموعة قنوات المتحدة، كما هو كل عام تقدم باقة من الاعمال الدرامية المتميزة، وهو أفضل إنتاج درامي.

أكملت: "ده الشهر اللي الناس بتتجمع فيه حوالين شاشات التلفاز وكذا منصة watch it".

استطردت: 14 مسلسلا متنوعا ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والاكشن والملفات الوطنية، فضلاً عن المحطات الإذاعية.

واصلت: على شاشة ON على وجه الخصوص ستكون حافة بمجموعة من البرامج الدينية والأعمال الدرامية والتي أصفها بالفاخرة ونحن نشعر بالفخر أن ون تقدم هذه الأعمال.

واستعرضت الحديدي خارطة الاعمال الدرامية قائلة: بعد الافطار مباشرة يعود مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي في الجزء السادس في تمام الساعة 6.20 بعد آذان المغرب بدقائق قليلة يعقبه أبطال البرنامج الترفيهي نجوم السما في تمام الساعة 7.45 يعقبه مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا وغادة عادل وشيماء سيف، وهو مسلسل مليء بالنجوم والمفاجات في تمام 8.25 ثم مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة 9.40 فهو درة أعمال المجموعة هو مسلسل الاختيار والذي ينتظره المصريون كل عام ونحن الآن في الجزء الثالث.

استطردت: الاختيار 3 مختلف تماماً عن الأجزاء السابقة، وبه مفاجات كبيرة وفيه مجموعة نجوم في طليعتهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا.

واصلت: في عقب الاختيار سيكون مسلسل "يوتيرن" بطلة ريهام حجاج الساعة 11 ثم دايماً عامر بطولة مصطفى شعبان.

وعن البرامج، قالت: "في طليعتها مصر أرض المجددين تقديم مولانا الشيخ الدكتور علي جمعة 12.20 بعد الظهر، وأحلى أكلة للشيف علاء الشربيني في الواحدة ظهراً، ثم "قلوب عامرة" للدكتور نادية عمارة الساعة 4.35، وأخيراً القناع لمصطفى حسني 5.30 مساء.