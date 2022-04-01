حذر طارق مصطفى، المدير الفني لنادي أولمبيك آسفي المغربي، اتحاد الكرة المصري من التجديد للبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب بعد فشل الفراعنة في التأهل لمونديال قطر 2022.

وقال مصطفى، في تصريحاته عبر قناة "ETC": «أرفض التجديد لكيروش، أتمنى رحيله وقدوم مدير فني كبير لديه خبرات في القارة السمراء».

وأضاف: «اتحاد الكرة يجب أن يعمل لصالح المنتخب، ولا ينظر لأي شيء آخر، السنغال فازت على مصر مرتين بركلات الترجيح هذا حظ فعلا ولكن مع ذلك كان أسود التيرانجا المنافس الأفضل في مباراتي الذهاب والعودة بتصفيات المونديال».

وشدد: «الجميع يرى الدلائل والبراهيم التي تؤكد أن كيروش ليس مناسبا للكرة المصرية أو المنتخب، فهو مدرب ليس لديه الجرأة ويلعب دائما على التعادل».

وواصل: «هناك تصميم من كيروش على بعض اللاعبين حتى لو كانت مستوياتهم غير جيدة، هذا أمر غير مقبول بالنسبة للمنتخب».

واسترسل: «لا يهمني أن يكون المدير الفني الجديد محلي أو أجنبي ولكن يجب أن يكون على قدر وقيمة المنتخب المصري، أتمنى التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب مثل هيرفي رينارد، فهو مدرب عالمي، لماذا لا يكون لدينا مدرب مثله؟!».

وأتم: «الكرة المصرية لن تتقدم إذا استمرت في حالة العشوائية القائمة حاليا، الأمور لدينا تدار بالحب والأهواء الشخصية، وهذا سبب الفشل الحقيقي».