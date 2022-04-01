إلغاء حفل لمغنية أوبرا روسية بسبب انتقادها الحرب في أوكرانيا

فقدت مغنية السوبرانو الروسية آنا نيتريبكو، قبول ودعم دار الأوبرا في بلادها، بعدما أصدرت بيانا يدين غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.



وتم إلغاء حفل موسيقي كان من المقرر إقامته في الثاني من يونيو، المقبل، حسبما أعلنت دار الأوبرا في نوفوسيبيرسك. وكان السبب هو بيان للفنانة يدين إجراءات الدولة.



وقال البيان الصادر عن مسرح الدولة الأكاديمي للأوبرا والبالية في المدينة الواقعة بسيبيريا: "إن الحياة في أوروبا والفرصة للأداء على المسارح الأوروبية أهم بالنسبة لها من مصير وطنها".



وأضاف القائمون على مسرح الدولة أنهم قرروا عدم جعل المسرح وصالة العرض والأوركسترا متاحا لمنظمي الحفل.



وتابعوا: "نحن مقتنعون أن الحقيقة إلى جانبنا. لا يجب أن نخشى أن هناك فنانين واشخاص يعملون فى مجال الثقافة يبتعدون عن وطنهم. بلادنا غنية وموهوبة، ويحل آخرون لديهم موقف واضح كمواطنين محل نجوم الأمس".