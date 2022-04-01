«القومي للمرأة» يختتم توعية 48 ألف شخص في 71 قرية بأضرار الزيوت المهدرجة بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية،ختام فعاليات حملة «المعادلة الصح»،والتي استمرت بالمحافظة على مدار 5 ايام، في اطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وإحدى الشركات الصناعية .

وقالت «ماجدة»، أنه تم في البدايه تدريب فريق العمل المكون من رائدات المجلس وأعضاء الفرع، والذي تناول التعريف بأضرار الزيوت المهدرجة والإستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية وكيفية اختيار الأغذية الصحية والمناسبة لصحة الأسرة، من خلال خبراء متخصصين في مجال الصحة.

وأضافت:«عقب التدريب تم انطلاق حملة طرق الأبواب، استهدفت 71 قرية ومنطقة على مستوى أحياء (وسط – شرق – المنتزة ثان وثالث – غرب – مركز مدينة برج العرب- قرى حياة كريمة)، بإجمالى عدد زيارات 9341، وتوعية 48225 من السيدات والرجال والأطفال، والاستعانة بـ 31 رائدة من رائدات المجلس.