هاري كين يتوج بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تتويج هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر مارس الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية الإنجليزية عبر تويتر منذ دقائق، صورة كين معلقًا عليها: "هاري كين أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي."

وقاد كين فريقه توتنهام إلى تحقيق الانتصار في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي في شهر مارس من أصل 4 لقاءات، حيث سجل خلالهم 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين آخرين لزملائه.

ومن المقرر أن يواجه فريق توتنهام هوتسبير نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء يوم الأحد القادم على ملعب توتنهام في لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.