فون دير لاين: الصين تتحمل مسؤولية خاصة لمطالبة روسيا باحترام القانون الدولي



صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بأن الصين تتحمل "مسؤولية خاصة" لمطالبة روسيا باحترام القانون الدولي، والدفاع عن سيادة أوكرانيا.



وقال فون دير لاين في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للانباء، قبيل القمة الافتراضية المقررة، بين الاتحاد الاوروبي والصين في وقت لاحق اليوم الجمعة: "لن يستوعب أي مواطن أوروبي تقديم دعم لقدرات روسيا لخوض الحرب"، مضيفة أن "ذلك سوف يؤدي إلى ضرر كبير لسمعة الصين هنا في أوروبا".



ونقلت بلومبرج عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين قولهم إنه من المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على أعمال القمة، حيث يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لتحذير بكين من أن مساعدة روسيا لتجنب العقوبات او تزويدها بالسلاح سوف يكون لها عواقب وخيمة.



ورغم أن الاتحاد الاوروبي لا يعتزم توضيح طبيعة هذه العواقب للحفاظ على الغموض الاستراتيجي، صرح مسؤول أوروبي بأنها يمكن أن تتضمن فرض عقوبات.



وذكرت بلومبرج أن الجانبين كانا اتفقا على عقد القمة في الخريف الماضي بعد تجميد العلاقات بينهما لفترة طويلة بسبب التقارير بشأن انتهاك حقوق الانسان في إقليم شينجيانج الصيني، ولكن في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا، من المتوقع أن تحدد القرارات المتعلقة بروسيا شكل العلاقة بين بروكسل وبكين خلال السنوات المقبلة.



وقالت فان دير لاين: "من المهم أن نفهم ان هذه ليست لحظة فارقة بالنسبة لقارتنا فقط، بل بالنسبة لعلاقاتنا مع باقي العالم".