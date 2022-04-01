يأتي شهر رمضان كل عام محملا بنفحاته المباركة التي يختص بها دون غيره من الشهور، كما تختلف عادات التعامل مع أيامه. ويستعد الكثيرون لاستقباله، سواء بشراء الفوانيس أو الزينة لتزيين المنازل وإضفاء الأجواء الرمضانية عليها.

ولكن، ظهرت عادة "تجهيزات رمضان" التي تخص الطعام تحديدا، حيث تسارع أغلبية السيدات، قبل بدء الشهر الكريم، إلى تحضير أصناف مختلفة من الطعام وتقطيعها وطهيها وتخزينها لتكون جاهزة طوال شهر رمضان.

وانتشرت تلك العادة مؤخرا بكثرة بين السيدات؛ لذلك تحدثت "الشروق" إلى عدد منهن، لمعرفة ما يقمن به من تحضيرات قبل شهر رمضان، وأسباب الاتجاه إلى ذلك.

• تحضير الطعام لرمضان ليس كسلا أو فراغا

قالت جنة محمد، ربة منزل، إن رمضان شهر خير وبركة، ومن لديه مقدرة مادية ووقت فالأفضل له أن يخزن طعام "متحضر" حتى لا يستغرق وقتا في تجهيز مائدة الإفطار في شهر رمضان.

وأشارت إلى وجود أشخاص تستهون بفكرة تحضيرات الطعام وتخزينه لشهر رمضان وتصف من يفعل ذلك بـ"ناس فاضية وكسلانة"، موضحة أن تلك التحضيرات تحتاج إلى الكثير من المجهود والوقت عكس ما يعتقده البعض: "الحاجة اللي اتجهزت دي الست بتتعب فيها برضه، يعني مش كسل منها، بالعكس، دي بتتعب فيها أكثر. أفتكر إني مرة وقفت يوم كامل علشان أعمل شوية بصل محمر للخزين؛ اللي بيوفر فيما بعد تقشيره ووجع العيون وريحته في الصيام. مجرد باخزنه في الفريزر ووقت الطبخ باخد معلقتين على حسب الحاجة وشكرا على كده".

• تسوية لحم وتجهيز عصائر تكفي طوال الشهر

أما إسراء كمال، تعمل في حضانة، ولديها طفلين (عمرو - 8 سنوات) و(حسام - 6 سنوات)، قالت إن أولى تحضيرات أسرتها لاستقبال شهر رمضان هو تخصيص ركن للصلاة والعبادة، حيث تضع سجادة ومصحفا وسبحة وأذكار؛ ليعتاد أولادها على الصلاة.

وبالنسبة لتحضيرات إعداد طعام الإفطار طوال شهر رمضان، أضافت أنها تجهز لحم مفروم -حسب الكمية التي تستخدمها وتحتاجها كل أسرة- وتقسمها بحيث يكون جزء منها "عصاج" وجزء "كفتة حاتي" وكمية أخرى "كفتة أرز"، وتجهزها في أطباق، وتضعها في الفريزر.

وتابعت: "اشتري دجاجًا حسب الكمية أيضا، وأجهز الصدور (بانيه)، والدبابيس (كنتاكي)، والورك أخليه وأعمله (شيش طاووق)"، مستطردة: "وأحضر لحمًا، أقطع جزءًا منه أسوّيه نصف تسوية، وأحفظه في الفريزر، وفي شهر رمضان استخدمه مع وجبات الإفطار، على سبيل المثال مع صينية تورلي أو بامية، وقد أطهيه (كباب حلة) مع صينية بطاطس"، مشيرة إلى أن "كل ذلك ينجز وقتًا كبيرًا في عملية طهي وتجهيز طعام مائدة الإفطار".

واستكملت: "وطبعا أخزن خضروات مثل بازلاء وقلقاس وجزر وباميه وفاصولياء وملوخية، بالإضافة إلى طماطم (مسبكة)، ووقت الطهي أخففها بالمياه أو الشوربة، وأحضر كيلو لسان عصفور وكيلو شعرية شعر، أحمّرها وأضعها في برطمانات؛ وذلك يساعدني وقت الطهي لأنه لا يستغرق وقتا في التحمير وباقي الخطوات الأخرى".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعصائر "أفرم الفراولة والمانجو، وأعصر برتقال وليمون بالنعناع، وتمر هندي، وكل ما هو متاح لدي، وأعبئه في أكياس، وأضعه في الفريزر، ليكون جاهزًا واستخرج ما أحتاجه طوال أيام شهر رمضان"، متابعة: "نعم كل ذلك يستغرق جهدا قبل الشهر الكريم، لكنه يوفر الوقت والجهد خلال رمضان، الذي نكون فيه مجهدين من أثر الصيام والذهاب للعمل الذي يُضيع جزءا من اليوم، فبالتالي نحتاج لوقت قصير في تحضير مائدة الإفطار".

• احذر من توقيت ارتفاع أسعار السلع

تقول دينا جمال، ربة منزل، إن الكثير من السيدات الآن -وهي منهن- يفضلن تحضير طعام لرمضان قبل استقبال الشهر الكريم؛ لأنهن يشعرن بأن ذلك "سينجز" معهن كثيرا، موضحة أنه يجب على كل سيدة تقوم بتلك التحضيرات، أن تنتبه إلى أمر هام، وهو أن أسعار اللحوم والدواجن والتوابل وكل السلع الأساسية ترتفع قبل رمضان بنحو شهر؛ نظرا لأن التجار أصبحوا يعلمون أن غالبية الناس الآن تُحضر لرمضان.

وأوضحت أنها تشتري كل ما تحتاجه مبكرا -قبل زيادة الأسعار- ليكفيها طوال شهر رمضان، مشيرة إلى أن ذلك يوفر معها كثيرا، لافتة إلى أن الأسعار تبدأ في الانخفاض بعد أول أسبوعين من رمضان؛ لذلك من الممكن شراء الناقص فقط في البداية، "مش لازم كل حاجة نجيبها أول الشهر لو مش محتاجينها".

وبالنسبة لما تقوم به من تحضيرات، قالت: "أنقي كمية من الأرز، وأقطع سلطة خضراء وأضعها في أكياس بلاستيكية، وأضيف عليها الماء والملح؛ حتى لا تذبل أو يتغير مذاقها، وأتبل الدجاج ليكون جاهزا في حالة البانيه أو الفاهيتا، بالإضافة إلى تتبيل اللحم المفروم وتصبيعه لعمل كفتة أو تعصيجه للمعكرونة والرقاق، وأقطع كمية من البطاطس وأحضرها لتكون جاهزة للتحمير، إلى جانب تخزين أنواع مختلفة من الخضراوات كالجزر والبازلاء والبامية والملوخية وغيرها، وأقطع فراولة ومانجو لزوم العصير".

• عزومات رمضان تحتاج الطعام الجاهز لتوفير الوقت

وتشير عزة فولي، ربة منزل، إلى أن أهم شيء بالنسبة لتجهيزات استقبال شهر رمضان هي الطماطم، "بتتعمل وتتجهز على الطبخ"، والثوم التي تقوم بتقشيره ليكون جاهزا على الاستخدام، متابعة: "ثم أحضر ثلاثة أرباع كيلو من اللحم المفروم، وأعصجها، وأخزنها جاهزة".

واستكملت: "إلى جانب تنظيف أنواع من الخضار المفضل لدى الأسرة من بازلاء وقلقاس وفاصولياء وجزر وبامية، وأضعه في أكياس (على قد الطبخة)، داخل الفريزر".

وبالنسبة للحوم، أوضحت: "طبعا مش أقل من 5 كيلو بانيه، على لحم، على 5 فرخات، ولو حد قادر يجيب أكثر يكون أفضل؛ لأن (العزومات) تكثر في رمضان وبالتالي سنحتاج إلى كميات من الطعام الجاهز لتوفير الوقت أثناء تحضير مائدة الإفطار"، متابعة: "حتى البلح، اشتريه وأفصصه وأحفظه، يادوب على الغسل".

• الطماطم المسبكة قاعدة أساس معظم الأكلات

ومن جانبها، قالت نيرة يحيى، موظفة بأحد المستشفيات، إن نهار اليوم الرمضاني يعتبر قصيرا، خاصة وأن السيدة العاملة مثلها تحتاج إلى توفير مزيد من الوقت اللازم لطهي الطعام وتحضيره؛ حتى تستطيع الانتهاء من تجهيز مائدة الإفطار في وقت آذان المغرب؛ لذلك فإن فكرة تحضير طعام الشهر وطهيه نصف نضوج وتخزينه ليكون جاهزا "ممتازة".

وأوضحت أن البازلاء من أكثر أنواع الخضراوات التي يسهل تخزينها وتحتاجها دائما مائدة الطعام المصرية، حيث لا يوجد أحد لا يحب تناولها، إلى جانب الملوخية، التي تعتبر إحدى الأصناف المفضلة لدى الكثيرين، بالإضافة إلى تجهيز الطماطم المسبكة، التي تعتبر مكونا أساسيا في معظم الأكلات.

وتابعت: "أخزن بطاطس نصف مقلية؛ حتى لا تستغرق وقتا في تحميرها فيما بعد، وقلقاس وباذنجان مقلي للمسقعة والمقلوبة، وأجهز كفتة وبرجر بيتي، وأرصهما في أطباق فايبر وأضعهما في الفريزر، إلى جانب فراولة مُضاف عليها سكر للعصير، وثوم مفروم، وبانيه متبل وجاهز بالبيض والبقسماط ومرصوص في أطباق فايبر أيضا، ولحم معصج، وخلطة من الخضار للمحشي".