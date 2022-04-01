 انفجار قنبلة من زمن الحرب في حوض بناء سفن بألمانيا - بوابة الشروق
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انفجار قنبلة من زمن الحرب في حوض بناء سفن بألمانيا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 9:48 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 9:48 م

انفجرت قنبلة من القنابل الجوية تزن ألف رطل من زمن الحرب العالمية الثانية داخل حوض لبناء السفن في مدينة كيل شمالي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن دوي الانفجار الذي وقع ظهر اليوم الجمعة سمع في جميع أنحاء المدينة.

تم العثور على القنبلة أثناء أعمال تنقيب في قاعة بموقع شركة تيسين كروب العملاقة لصناعة الحديد داخل فرع للأنظمة البحرية.

ونظرا لأنه تم نقلها بالفعل، فقد كان إبطال مفعولها ونزع فتيل التفجير منها مخاطرة كبيرة.

وقالت الشرطة إن القاعة تضررت في الانفجار.

لم يتم تقديم أية معلومات عن مقدار الضرر الناجم عن الانفجار.

وتم إخلاء منطقة حوض بناء السفن الواقع على الضفة الشرقية من مدينة كيل.

وبحسب الشرطة لم يكن هناك خطر على السكان خارج المنطقة مبينة أن بإمكانهم البقاء داخل منازلهم ومساكنهم هناك.

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