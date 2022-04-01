قالت السيدة "أم مريم"، سائقة تروسيكل، إنها اختارت العمل في توصيل الطلبات إلى المنازل لأنها مهنة لا ترتبط بوقت محدد وبالتالي تتيح لها متابعة مدرسة فتياتها وإدارة شؤون المنزل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أنها كانت تعمل في توصيل أي أغراض إلى المنازل، معقبة: "نفسي في عربية نقل صغيرة، والحمد لله الدنيا ماشية".

وأوضحت أنّ لديها فتاتين إحداهما عمرها 8 سنوات والأخرى 6 سنوات، مشيرة إلى أن الفتاتين يدرسان في المدرسة، وتابعت: «الدنيا صعبة لكن ماشية بفضل الله وكرمه».