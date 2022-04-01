الأرصاد: طقس الغد يشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض الرطوبة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك كتل هوائية قادمة من المناطق شديدة الحرارة، مصحوبة برياح جنوبية غربية نشطة، ما سيتسبب في إثارة للرمال والأتربة على المنطقة الغربية غدًا، لكنها ستكون بعيدة إلى حد ما عن المناطق السكنية.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أنه سيكون هناك أتربة عالقة في الجو، ناصحًا أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب هذه الأتربة قدر الإمكان.

ولفت إلى وجود ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، مناشدًا المواطنين توخي الحذر، لأن درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية يوم السبت، وهو ما يعني عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الصيام قدر الإمكان.

وذكر أن الرطوبة منخفضة في هذه الكتل الهوائية، ما يخفف من الشعور بحدة الحرارة، مطمئنًا بأن درجة الحرارة ستنكسر عن 36 درجة مئوية يوم الأحد، إذ تسجل من 30 إلى 31 درجة خلال فترات النهار.