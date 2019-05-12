السعودية والإمارات تعلنان السبت غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في المملكة، ليكون يوم غد السبت الموافق 2 / 4 / 2022، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.

وهنأت المحكمة العليا، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعا بهذا الشهر الكريم.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعدما جرى التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية.

وذكرت أنه بناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 م هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.

وهنأت اللجنة شعب دولة الامارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهر الفضيل.