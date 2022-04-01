قالت الفنانة مايان السيد، إنها تمتلك ثلاث شقيقات، تكبر أصغرهم بتسع سنوات، منوهة بأنها كانت تشارك شقيقتها التي تصغرها بعام واحد نفس الغرفة، قبل الانتقال إلى منزلهم الجديد منذ فترة.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أن شخصيتها الحالية مغامرة ومتهورة للغاية، على عكس السابق؛ كانت تخشى الأماكن العالية، معقبة: «زمان مكنتش كده، ولما كنت بروح دريم بارك كنت بخاف أطلع الأماكن العالية».

وأوضحت أن التمثيل منحها ثقة أكبر في نفسها، قائلة: «لما بقيت أمثل وابتديت أتعامل مع ناس، بقى عندي ثقة في نفسي ومبقيتش أخاف».

وذكرت الفنانة مايان السيد، أنها تحب السفر إلى الأماكن الغريبة بمفردها، لكنها تكون صداقات من هذه الرحلات، كاشفة أنها ستذهب قريبًا في رحلة إلى المكسيك.