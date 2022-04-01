قالت الفنانة ياسمين علي، إن الفنان محمد صبحي هو من علمها التمثيل، قبل دخولها الوسط، عندما لم تكن تعلم شيئًا عن الأمر، مشيرة إلى أن المذيعة شافكي المنيري أول من آمن بها.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «لايت شو»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أنها نجحت في دخول ستوديو الممثل، وظلت أربعة شهور في تدريب مكثف من قبل الفنان محمد صبحي، على الرقص والغناء والتمثيل.

وأوضحت أن هذه البروفات كانت تنفذ استعدادًا لمسرحية «خيبتنا»، لكن العمل توقف بعدها بسبب ثورة يناير، مضيفة أن الفنان محمد صبحي، بعد فترة من ذلك الوقت، طلبها للمشاركة في دور بمسلسل «يوميات ونيس».

وذكرت أنها لم تكن تستوعب الأمر في البداية لأنها تربت على مسلسل «يوميات ونيس» منذ صغرها وتحتفظ بكل أجزائه مسجلة في منزلها بالإسكندرية، لكنها وافقت على الدور وأعجب بها الناس.