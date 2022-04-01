تونس: عودة صلوات التراويح إلى المساجد مع حلول شهر رمضان غدا السبت

أعلنت السلطات التونسية عن فتح جميع المساجد في البلاد لأداء صلوات التراويح مع حلول أول أيام شهر رمضان يوم غد السبت.



وأقر مفتي الجمهورية عثمان بطيخ بداية شهر رمضان يوم غد استئناسا بثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الاسلامية.



وبعد غياب لعامين بسبب وباء كورونا تعود صلوات التراويح الى المساجد مع فرض البروتوكول الصحي.



وقال الرئيس قيس سعيد في كلمه له "الحمد لله رب العالمين أننا بدأنا اليوم ما عزمنا القيام به ليلة هذا الشهر المعظم، ولن يثنينا أي شيء عن عزمنا في تطهير البلاد والمضي قدما في بناء الجمهورية الجديدة".



وكان سعيد أعلن الاسبوع الجاري قراره بحل البرلمان في خطوة جديدة لتطبيق خارطة الطريق التي عرضها في وقت سابق لطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا رغم معارضة خصومه من الأحزاب المعارضة.