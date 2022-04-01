أمريكا: قمع الصين للديمقراطية يشتد في هونج كونج

أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر اليوم الخميس بأن حملة الصين لقمع للديمقراطية اشتدت في هونج كونج في العام الماضي، فيما حظرت السلطات المعارضة المؤيدة للديمقراطية من الاضطلاع بدور مهم في إدارة هونج كونج، كما جرمت التعبير السياسي السلمي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان مصاحب للتقرير إن الحكومة الصينية استمرت خلال العام الماضي في "تقويض المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج، ومارست ضغطا غير مسبوق على القضاء وقيدت الحريات الأكاديمية والثقافية والصحفية".

وأضاف: "فيما تقترب الذكرى الخامسة والعشرين لتسليم هونج كونج لبكين، تتقلص حريات هونج كونج" بينما تقيد الصين حكمها.