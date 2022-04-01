البرلمان التركي يقر مشروع قانون الحزب الحاكم بشأن الانتخابات

وافق البرلمان التركي على مشروع قانون جديد بشأن الانتخابات ينص ، من بين أشياء أخرى ، على خفض نسبة الحد الأدنى من الأصوات الضرورية لدخول الأحزاب البرلمان من 10%إلى 7%، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقدم مشروع القانون حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم وشريكه في الأئتلاف حزب الحركة القومية اليميني المتطرف. ويشكل الحزبان معا أغلبية مطلقة في البرلمان.

وسوف يصبح القانون ساريا في غضون عام ،قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في البلاد والمقررة في حزيران /يونيو عام .2023

وقال مصطفى ينرأوغلو من حزب الديمقراطية والتقدم / ديفا/ المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " الحكومة تأمل من خلال هذا القانون في إنهاء تعاون الأحزاب المعارضة الستة". ويشير مراقبون أخرون إلى أن المعارضة يمكن أن تستخدم أيضا القاعدة الجديدة لصالحها.

وقالت الحكومة إن القانون الجديد يضمن تمثيلا أكثر عدلا.

ووافقت الأحزاب المعارضة التركية الستة مؤخرا على استراتيجية لاستبدال الرئيس رجب طيب اردوغان ونشرت برنامجا مشتركا.

وافترض المراقبون في السابق أن الأحزاب سوف تشكل تحالفا وتطرح مرشحا مشتركا في الانتخابات المقررة في 2023.

ويضم التحالف الحزب المعارض الأكبر وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير المحافظ الوطني ،وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، إضافة إلى أحزاب أخرى.