روسيا: الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي يقصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية، وذلك حسبما أورده موقع «روسيا اليوم»، في خبر عاجل له، صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، الجمعة 1 أبريل، حيث ذكر البيان كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة «كريمينايا» والضواحي الشرقية لـ«ميتيلكينو»، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

وكذلك فقد تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز «مي-8» و8 طائرات مسيرة من بينهم 2 من طراز «بيرقدار-تي بي2»، كما تم تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق «بوغوسلافسكي» و«كريستيش» و«ريزنيكوف» و«فيليكايا نوفوسيلكا» ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.