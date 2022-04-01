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وزير خارجية فرنسا: مخاطر كبيرة بشأن الأمن الغذائي في إفريقيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 5:32 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 5:32 م

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن هناك مخاطر حقيقية بشأن نقص المواد الغذائية، لاسيما الحبوب، نتيجة الجرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا ضرورة عدم الانخداع بخطابات الروس حول احتمالية مجاعة مستقبلية بسبب العقوبات على موسكو.

وأضاف لودريان، في مقابلة خاصة لفضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أنه إذا حدثت مجاعة مستقبلا فستكون بسبب احتلال روسيا لأوكرانيا، لافتًا إلى وجود مخاطر كبيرة بشأن الأمن الغذائي في بعض البلدان، لا سيما الشرق الأوسط، وإفريقيا على وجه التحديد.

وشدد على أهمية المبادرات الفرنسية في إطار قمة مجموعة السبع، التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، الخاصة بالتضامن لدعم البلدان الأكثر معاناة من الحرب الروسية على أوكرانيا، من خلال تأمين الإمدادات، والسماح لبرنامج الغذاء العالمي بالقيام بعمله دون التعرض لعراقيل المضاربة والتخزين، فضلا عن زيادة الإنتاج، لتفادي المخاطر المحتملة على المدى البعيد.

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