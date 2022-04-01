هالاند يأمل في المشاركة مع دورتموند في مواجهة لايبزج رغم إصابته في الكاحل

أعرب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، عن أمله في اللحاق بمواجهة فريقه أمام لايبزج يوم السبت المقبل في قمة مباريات المرحلة المقبلة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وذلك رغم إصابة تعرض لها فيالكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي.

وقال هالاند في تصريحات لقناة "دورتموند: "كاحلي لا زال يؤلمني قليلا، لكنه يتحسن نوعا ما، دعونا نرى بما سأشعرغدا، أظن انني لدي فرصة للمشاركة".

وعانى هالاند من الإصابة خلال المباراة الودية أمام أرمينيا، كما تسببت الإصابات المتعددة التي تعرض لها في غيابه عن16 مباراة في كل البطولات.

وقال هالاند: "لقد تعرضت للإصابات كثيرا هذا الموسم".

ويأمل دورتموند في الحفاظ على المركز الثاني ومواصلة الضغط على بايرن ميونخ المتصدر، من خلال الفوز على لايبزجصاحب المركز الرابع، فيما كان الفريقان قد احتلا المركز الثاني خلف بايرن في المواسم الأربعة الماضية.

وأوضح هالاند أنه يأمل في أن يوفر حضور 365ر81 متفرجا في ملعب دورتموند، للمرة الأولى منذ أزمة فيروس كوروناالمستجد، دعما معنويا هائلا للفريق.

وقال هالاند: "كنا ننتظر ذلك لمدة طويلة، سيساعدنا ذلك للعب بشكل أفضل، وأن نكون في حالة تركيز في المباراة".