أمريكا تسجل تغيرا طفيفا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت الولايات المتحدة تغيرا طفيفا في عدد إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى الساعة 0443 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 1ر80 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة مماثلة لمتوسط الارتفاع اليومي خلال الأسبوع الماضي، والذي كان أقل من 1ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، ليصل الإجمالي بها إلى 1ر9 مليون إصابة، بتغيير طفيف عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 5ر0% في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 240 ألفا و778 إصابة.

وسجلت ولاية أريزونا أكبر عدد وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 385 وفاة.