سكان ماريوبول في وضع الاستعداد للفرار حال توقف إطلاق النار



يعتزم موظفو الصليب الأحمر والأمم المتحدة القيام بمحاولة جديدة لمساعدة سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، المحاصرة، على الفرار خلال وقف لإطلاق النار أعلنته القوات الروسية الغازية.



يأتي ذلك في حين أفاد مسؤولو المدينة بأن طرق الهرب ظلت مغلقة صباح اليوم الجمعة، رغم تأكيد الميجور جنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن السكان سيتمكنون من المغادرة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار اليوم جاء بعد مناشدة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.



ووردت تقارير تفيد بأن عمليات الإجلاء مستمرة من مدينة بيرديانسك القريبة التي تسيطر عليها روسيا، ومعظمها لسكان ماريوبول الذين تمكنوا من الوصول لهذا المكان.



وكانت الحافلات متوفرة لعمليات الإجلاء من مدينة زاباروجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا. وصدرت دعوات للأشخاص الذين لا تزال سياراتهم تعمل إلى الانضمام للقافلة.