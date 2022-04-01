إنفانتينو ردا على إعادة مباراة الجزائر والكاميرون: هذه كرة القدم

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يرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن منتخب الجزائر لعب مباراة جيدة أمام منتخب الكاميرون في إياب الدور الفاصل لدور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وكان منتخب الجزائر قد طلب في بيان رسمي إعادة مباراة الكاميرون بسبب أحداث اللقاء المثير.

ليرد إنفانتينو على طلب الاتحاد الجزائري.. قائلا: "لا أعلم أن الجزائر طلبت إعادة مباراة الكاميرون، منتخب الجزائر قدم مباراة جيدة وهذه هي كرة القدم".

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الخميس باحتجاج رسمي للفيفا، يطلب فيه إعادة مباراة الكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة.

"تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة".

وأضاف:" الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

واتم البيان:" كما طالب الكاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".