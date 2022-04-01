باسم وديع عن حفل الترانيم والتواشيح بمترو العباسية: تهون على المسافرين

عبر الفنان باسم وديع، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المشروع الثقافي بمحطة العباسية بالخط الثالث لمترو الأنفاق التي تضمنت تواشيح إسلامية وترانيم قبطية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي تُقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى، مساء الخميس، إنه كان يتمنى تنظيم حفلات في محطات المترو وفي الطرقات كما يحدث في الكثير من الدول حول العالم.

وأضاف أن هذه الحفلات تهوِّن كثيرًا على المواطنين أثناء السفر والتنقّل، مشيرًا إلى أنّ الفعاليات مرتبطة بالعباسية، وتابع: "لا أقدم الترانيم أو الغناء القبطي بشكل محدد وأنا تعمقت كثيرًا في كل ما يخص الفولوكور المصري".

ولفت إلى أنّ التفاعل مع الحفل كان كبيرًا، معقبًا: "لا أنسى أعين الناس وهو يسمعون باهتمام وحرصوا على التصوير.. حتى وأنا أقدم الترنيمة وجدت اهتمامًا من الحاضرين للسماع".

والاثنين الماضي، أطلق المهندس عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، ووديع بو شيحة الرئيس التنفيذي لشركة النقل كايرو، وهبة فارس، فعاليات المشروع الثقافي، بمحطة مترو العباسية التابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بترانيم قبطية، وتواشيح إسلامية، بأداء الفنان باسم وديع، وثلاثي موسيقي كبير من فرقة "الأكورديونيلا"، تشجيعاً للوحدة الوطنية بين المواطنين داخل محطة المترو.

وشهدت المحطة، جلوس العديد من الموهوبين والرسامين على مقاعد، وأمامهم كرسي صغير يجلس عليه أى متوافد بالمحطة، حيث يوجد أمام المبدع صبورة يضع عليها اللوحة بيضاء قبل رسمه بفرشاته وأقلامه المتعددة، وذلك إجراء من الجهات المعنية بمترو الخط الثالث، لتقديم تجربة فريدة وجديدة للركاب، في محاولة لإسعادهم.