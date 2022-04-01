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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وترتفع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 17

الإسكندرية 30 17

وادى النطرون 31 16

طنطا 32 16

شبين الكوم 33 17

دمنهور 32 16

بلطيم 31 16

مطروح 33 17

السلوم 34 17

سيوة 35 18

بورسعيد 31 15

دمياط 30 16

الزقازيق 33 17

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 17

العريش 29 14

رفح 30 14

رأس سدر 29 18

نخل 29 18

نويبع 28 17

طابا 34 18

كاترين 28 10

الطور 32 17

شرم الشيخ 34 21

الغردقة 33 20

مرسى علم 35 21

الفيوم 34 13

بنى سويف 34 13

المنيا 35 14

أسيوط 35 14

سوهاج 36 16

قنا 36 16

الأقصر 37 18

أسوان 38 18

ادفو 38 19

أبوسمبل 38 19

الوادي الجديد 39 20

شلاتين 35 19

أبو رماد 35 19

حلايب 36 18

رأس حدربة 36 18