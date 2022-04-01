مقتل 3 طيارين وإصابة آخر في تصادم طائرتي تدريب عسكريتين بكوريا الجنوبية

قال مسؤولون إن طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية من طراز "كيه تي-1"، اصطدمتا في الجو وتحطمتا في جنوب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وتحطمت الطائرتان فى حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب سول، فى الساعة الواحدة و36 دقيقة بعد الظهربالتوقيت المحلي بعد الاصطدام مع بعضهما البعض في الجو، وفقا للمسؤولين.

وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء إلى موقع التحطم.

ولم يتضح في بادئ الأمر سبب التحطم.

وتعتبر طائرات "كيه-تي-1" من طائرات التدريب الأساسية.

وفي كانون الأول/يناير الماضي ، لقى طيار من القوات الجوية الكورية الجنوبية حتفه جراء تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف -5 إي في وسط البلاد.