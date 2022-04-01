شيك يعود لليفركوزن في مباراته أمام هيرتا برلين

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يعود باتريك شيك مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم من الإصابة التي لحقت به، لقائمة الفريق التي ستواجه هيرتا برلين غدا السبت في الدوري.

وقال جيراردو سيواني المدير الفني للفريق اليوم الجمعة إن شيك على الأرجح لن يبدأ اللقاء ولكن "يمكن أن يكون اللاعب الذي سيصنع الفارق".

واستبعد التشيكي شيك، ثاني هدافي الدوري الألماني برصيد 20 هدفا، لخمسة أسابيع بسبب تمزق ألياف العضلات وغاب أيضا عن مباراة الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم لمنتخب بلاده أمام السويد.

ويحتل ليفركوزن المركز الثالث ولكن بفارق نقطة واحدة فقط أمام لايبزج وفرايبورج، علما بأن هوفنهام يبتعد بفارق نقطة إضافية، حيث تتنافس هذه الفرق على المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتواجد هيرتا في المنطقة المهددة بالهبوط ولكن سواني حذر من أنه منافس صعب تحت قيادة المدير الفني فيليكس ماجات.

وقال سيواني :"ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي. مستعدون لفريق هيرتا الذي يعتمد على فضائل معينة يمتلكها مدربهم".