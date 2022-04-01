نائب رئيس مجلس السيادة يصل جوبا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشط

وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، صباح اليوم، الجمعة، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشط.

وتأتي الزيارة إلى جوبا في إطار استكمال المشاورات بشأن بروتوكولات الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان.

ووصل دقلو على رأس وفد يضم وزير الدفاع المكلف الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، ووزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بالترتيبات الأمنية لإتفاقية سلام جنوب السودان.

وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الامنية توت قلواك، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن ايليا، ووزيرة الدفاع انجلينا تينج، وسفير السودان لدى جوبا السفير جمال مالك.