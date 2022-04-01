رابطة تجار السيارات: زيادة من 10 لـ15 % في الأسعار بعد ارتفاع الدولار

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس لجنة فض النزاعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ جميع أسعار السلع ارتفعت خلال الفترة الماضية وكذلك السيارات، موضحًا أن هناك قانونًا ينظم العلاقة بين المستهلك لمنع حدوث مشكلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أنّ أسعار السيارات زادت بنسبة من 10% إلى 15%، نتيجة انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار وأصبحت السيارة التي ثمنها 400 ألف جنيه تباع بـ450 ألف جنيه.

وعن الأشخاص الذين حجزوا سيارات قبل زيادة الأسعار، أوضح رئيس الرابطة أنّ الشخص الذي حجز بالسعر القديم ولديه سند قانوني يستطيع الاستلام بنفس السعر دون زيادة ولو بعد شهر أو شهرين.

وتساءل أبو المجد: "لماذا يصير التاجر دائما كبش فداء في حين أن بعض المستهلكين يتلاعبون في عملية شراء السيارات.. تجار السيارات يصعبوا عليك، لأن الوكيل هو اللي زود الأسعار عشان قيمة الجنيه نزلت".