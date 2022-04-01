قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه تم إحراز تقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني، نتيجة اتفاق طهران وواشنطن على أساس الاتفاق، منوهًا بأن إيران جاهزة للتخلي عن امتلاك السلاح النووي.

وأضاف لودريان، في مقابلة خاصة لفضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أنه سيتم رفع العقوبات التي كانت مرتبطة بسعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي، متابعًا: «متفقون جميعا، نحن الأوروبيون والإيرانيون وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن هذا المضمون».

وأكد أن التوقيع على اتفاقية البرنامج النووي الإيراني وشيك، لكن هناك عائق مرتبط مرتبط بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكية بشأن موضوع آخر، معربًا عن تمنياته في تحقيق إنجاز في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قريبًا في فيينا وسط غياب تفاصيل عن ماهية الاتفاق، بحسب تقرير مؤسسة «هيريتيج».

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفصح عن تفاصيل محددة حول ما تم الاتفاق عليه بالفعل.