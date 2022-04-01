الرئيس الصيني يقول إن الوضع الأوكراني مؤسف للغاية

قال الرئيس الصيني شي جينبينج في تصريحات لقادة الاتحاد الأوروبي إن بكين ترى أنه "من المؤسف جدا أن يصل الوضع في أوكرانيا إلى ما هو عليه اليوم".



وأضاف شي: "يجب على المجتمع الدولي أن يستمر في خلق ظروف وبيئة مواتية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتوفير فرصة لتسوية سياسية بدلا من سكب الوقود على النار وتأجيج التوترات".



وأوضح في تصريحات عبر اتصال بتقنية الفيديو : "السبب الجذري للأزمة الأوكرانية هو تراكم التوتر بشأن الأمن الإقليمي في أوروبا على مر السنين".



وذكر شي إن الحل الأساسي كان "تسوية الشواغل الأمنية الشرعية لكل الأطراف المعنية" مضيفا أنه في هذا اليوم وهذا العمر "يجب ألا يتم بعد الآن بناء إطار عمل أمني عالمي وإقليمي بعقلية الحرب الباردة".



وقال إن الصين تدعم أوروبا، خصوصا الاتحاد الأوروبي "في القيام بدور رئيسي، وتدعم أوروبا وروسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إجراء حوار للتصدي للتوترات المتراكمة طوال سنوات والبحث عن حلول".