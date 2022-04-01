وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد السيدة خديجة بنت خويلد بأكتوبر



أفتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، "مسجد السيدة خديجة بنت خويلد" بأكتوبر والمقام على مساحة 3 آلاف متر.



وأكد وزير الأوقاف، أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي يتم افتتاحها سواء من ناحية الإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد والترميم، حيث يتم اليوم افتتاح 89 مسجدا على مستوى الجمهورية منها 74 مسجدًا جديداً.



ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، إضافة إلى التنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.



وأوضح محافظ الجيزة، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، مؤكدا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.



وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة ونشر تعاليم الدين السمحة والدعوة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.