العامة للصوامع: لدينا سعات تخزينية تكفي لتوريد 6 ملايين طن قمح هذا العام





قال كمال هشام، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنه تم تجهيز أكثر من 400 موقع لاستلام القمح على مستوى الجمهورية، وذلك لأنه من المتوقع زيادة حجم التوريد هذا العام.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، أنه من المتوقع توريد من خمسة إلى ستة ملايين طن قمح هذا العام، متابعًا: «جاهزون بالسعات التخزينية حتى ستة ملايين طن».



ولفت إلى أهمية الصوامع في المحافظة على المخزون من الإصابة الحشرية أو الأتربة، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية، قائلا إن الشون المطورة تستخدم كنقاط للتجميع، وليس التخزين.



وأوضح أن استخدام الشون المطورة في التجميع، جاء لتقليل المسافة على المزارع، لأن الصوامع تبعد عنه مسافات طويلة، مضيفًا أن الفاقد كان يصل من 15 إلى 20% في الماضي، بينما يوفر مشروع الصوامع للدولة ما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنويًا.



