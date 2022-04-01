محافظ الإسكندرية يشارك في المنتدى الثاني لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في فاعليات المنتدى الثاني لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا، والذى تستضيفه جامعة طنطا بمشاركة شباب محافظات (الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية - ومطروح).

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة.

وثمن محافظ الإسكندرية تلك الفاعليات لإعطائها فرصة للشباب للتعبير عن رؤيتهم في الملفات المختلفة للمساهمة في قرارات البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة.