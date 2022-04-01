وزير خارجية فرنسا: عقوبات ضخمة تنتظر روسيا حال استخدمت الأسلحة الكيميائية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه إذا لجأت روسيا إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، فإنها ستتعرض لفرض عقوبات ضخمة وشديدة، لذا على موسكو الأخذ في الاعتبار مثل هذه المخاطر.

وأضاف لودريان، في مقابلة خاصة لفضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك متانة حلف الناتو، وإرادة دوله في مساعدة أوكرانيا بصورة قوية، من خلال فرض العقوبات وتقديم الدعم المالي والمعدات العسكرية.

وذكر أن فرنسا تقدم معدات عسكرية دفاعية وفتاكة لأوكرانيا وكل البلدان الأوروبية كذلك، مضيفًا: «نخشى أن يحدث في أوكرانيا ما حدث في حلب فيما يخص الممرات الإنسانية».

وأكد أنه لا بد من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مدينة ماريوبول، مع إرسال المساعدات بحرية وحرية تنقل السكان، ذاكرًا أنه لا يجب الانخداع ببيانات روسيا بينما المأساة جارية في ماريوبول.