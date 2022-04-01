قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى موسكو وكييف غير واردة حاليًا، لكن من الممكن أن يحدث ذلك، موضحًا أن «ماكرون» يتخذ مثل هذه القرارات في الوقت المناسب.

وأضاف لودريان، في مقابلة خاصة لفضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أن أوروبا اليوم مختلفة عنها قبل يوم 24 فبراير، بعدما قرر الأوروبيون الحصول على الاستقلالية في مجال الطاقة في أقرب أجل ممكن، حتى لا يتم التعويل على الطاقة الأحفورية الروسية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن قرار استقلالية أوروبا في مجال الطاقة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السنة الحالية، وهو أمر مرتبط بكل الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا.