محاضرة من موسيماني للاعبي الأهلي في التتش

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني التي تقام مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏