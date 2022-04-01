إبراهيم عيسى: الشعب المصري لن يسمح بأي انفلات يؤدي لارتباك أو فوضى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشعب المصري لن يسمح بأي انفلات يؤدي إلى ارتباك أو فوضى في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن الدولة المصرية في حاجة ماسة، هي الأخرى، إلى أن تسير في اتجاهين خلال الأزمة، الأول الشفافية في التعامل، والثاني المشاركة الكاملة بين الحكومة والمجتمع.

وأوضح أن الوضع يتطلب المشاركة الكاملة بين الحكومة من جهة والمجتمع المصري من خطوات لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشددًا على ضرورة عدم قياس حالة المصريين بشراء السلع.

وطالب الاعلامي إبراهيم عيسى، الحكومة بالحذر في بناء قراراتها، قائلا: «لا يجب بناء تصورات أو قرارات على مشاهد إقبال المصريين على شراء السلع في رمضان، في طبقة مستورة في مصر، ولكن كل الطبقات تعيش الآن أزمة بسبب الحالة الاقتصادية العالمية».