آنسات نادي الصيد لكرة السلة يتوجن ببطولة الجمهورية تحت 18 سنة

نجح فريق آنسات كرة السلة بنادي الصيد تحت ١٨ سنة فى الفوز ، لقب بطولة الجمهورية بعد فوزه على الجزيرة في ختام مباريات الدور النهائي بنتيجة 45 / 38 والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وظهر فريق آنسات الصيد لكرة السلة بمستوى اكثر من رائع وتوج بالعديد من الجوائز وذلك بعد فازوا بجميع مباريات البطولة التى شارك فيها أندية كل من سموحة وسبورتنج والزهور والشمس والجزيرة وحضر ختام البطولة عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد،

وفازت تمارا نادر السيد لاعبه نادى الصيد بجائزة أحسن لاعبة فى البطولة بعد ان ظهرت بمستوى ابهر كل الحاضرين ، كما حقق أحمد إبراهيم مدرب صيد الدقي جائزة أحسن مدرب بالبطولة، فيما أحرز كابتن محمد سلام أحسن مدرب مساعد