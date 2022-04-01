سامح شكري يهنئ نبيل فهمي على صدور مذكراته بكتاب في قلب الأحداث

حرص وزير الخارجية سامح شكري على حضور حفل توقيع ومناقشة مذكرات وزير الخارجية السابق نبيل فهمي "في قلب الأحداث" الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع دار الشروق مساء أمس بقاعة إيوارت بمقر الجامعة بالتحرير.

وحضر شكري حفل الاستقبال وتوجه بالتهنئة إلى سلفه الوزير السابق نبيل فهمي بالتهنئة، وجمعته حوارات بعدد من السفراء والشخصيات العامة.

ونظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع دار الشروق، حفل توقيع ومناقشة كتاب "في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير" لنبيل فهمي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر السابق.

يتناول الكتاب أحداث مسيرة فهمي الدبلوماسية وتفاعلاتها مع أهم القضايا الإقليمية والدولية من منظور مطّلع على أبرز الأحداث في الشرق الأوسط على مدى الخمسين عامًا الماضية في وقت الحرب والسلام. ويقدم فهمي رؤى فريدة ومعلومات ووثائق فردية وتحليل دقيق حيث يروى خبراته كوزير خارجية وسفير لمصر.

يناقش الكتاب أيضاً مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك عملية السلام العربية الإسرائيلية وتحرير الكويت وغزو العراق وانتشار الأسلحة النووية في المنطقة وعلاقات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واللاعبين الدوليين والإقليميين الكبار، كما أنه يقدم المسارات المحتملة لمستقبل مصر السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها داخل المنطقة وحول العالم.

تحدث في المناقشة عمرو موسي وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.