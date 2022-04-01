قال أسامة قابيل أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشخص يمكنه أن يحج ويعتمر كل يوم بعد الفجر وهو جالس في مصلاه، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة.

وأوضح أن معنى جلوس المسلم في مصلاه أي الاستغفار أو الدعاء حتى طلوع الشمس، ومن يفعل ذلك كتب له أجر حجة وعمرة تامة.

وأشار إلى أنّ شهر رمضان هو إطعام للطعام وقراءة للقرآن، وإطعام الطعام ليس معناه الأكل فقط، ولكن هناك إطعام فكري من خلال التدبر في قول الله عز وجل.