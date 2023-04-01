أوجسبورج يستقر على استخدام خيار الشراء في عقد ميرجيم بيريشا

ذكر تقرير إعلامية أن أوجسبورج الألماني استقر على استخدام خيار الشراء في عقد ميرجيم بيريشا.



وقال شتيفان ريوتر المدير الرياضي لأوجسبورج لصحيفة "أوجسبورجر ألجميانه" اليوم السبت إن النادي لم يفعل هذا بعد، ولكنه سيقوم بخطوة في الوقت المناسب.



وأفاد تقرير أن أوجسبور سيدفع 4 مليون يورو للمهاجم، الذي انضم لهم في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة من فناربخشة التركي .



وأصبح بيريشا هداف الفريق ،بتسجيله ثمانية أهداف هذا الموسم. وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، خاض بيريشا أول مباراتين دوليتين له مع المنتخب الألماني أمام بيرو وبلجيكا.



وقال ريوتر إن تطوره الإيجابي يمكنه أن يجذب انتباه الأندية الأخرى.



وقال :" كما هو الحال معنا دائما : إذا جاء شئ استثنائي وأراد اللاعب أن يأخذ الخطوة التالية، سنتعامل مع الأمر".