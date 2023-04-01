90% ارتفاعا في أرباح شركة الأهلي للتمويل العقاري عن عام 2022

حققت شركة الأهلى للتمويل العقارى إحدى شركات البنك الأهلى المصرى طفرة غير مسبوقة فى حجم الأعمال وفى مستهدفات الشركة عن عام 2022.

حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى قال إن أرباح الشركة التى تأسست عام 2010 ارتفعت قبل الضرائب بنسبة تقترب من حوالى 90% عن العام السابق 2021، متوقعا أن يتم توزيع أرباح نقدية حوالى ضعف ما تم توزيعه العام السابق.

وأشار عامر إلى أن إجمالى محفظة التمويل العقارى بالشركة وصلت إلى 3 مليارات جنيه فى ديسمبر 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه فى عام 2021، مضيفا ان العام الماضى شهد أيضا ارتفاعا ملحوظا فى العائد على رأس المال المدفوع للأهلى للتمويل العقارى والذى ارتفع ليصل إلى 27% مقابل 18% عن عام 2021، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18% مقابل 14% عن عام 2021، بالإضافة إلى مضاعفة نشاط التجزئة وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة، إضافة إلى إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات للشركة ليصبح التعامل داخل الشركة أكثر اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تدعم استدامة هذا النجاح، وتحسين كفاءات الموظفين، بما يوفر فى الوقت والمجهود ويواكب التطورات المتلاحقة فى نظم العمل واعتبارات المنافسة.

وأضاف عامر أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم بشكل عام، فإن «الأهلى للتمويل العقارى» استمرت فى تحقيق معدلات نمو خاصة خلال عام 2022، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالى فى صافى المحفظة لنحو 3 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه قد تمت زيادة رأس مال الشركة ليصبح 350 مليون جنيه لتلبية القدرة على تأمين تسهيلات ائتمانية متنوعة وقيادة الأعمال بفاعلية.