رئيس وزراء العراق: مصفاة كربلاء أضخم مشروع لتكرير النفط بالبلاد منذ 4 عقود

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن العراق يصنف دولة نفطية تنتج أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل يوميا، ولكن على الرغم من ذلك يستورد المشتقات والمنتجات النفطية التي تكلف البلاد مليارات الدولارات.

وقال السوداني، في كلمة خلال مراسم التشغيل التجاري لمصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يوميا في محافظة كربلاء جنوبي بغداد: "أصبح مشروع مصفاة كربلاء اليوم حقيقة وواقعا، في وقت تعرض فيه إلى هجمة شرسة من التشكيك والتزييف في كل مفاصل العمل من التعاقد مرورا بالتنفيذ وانتهاء بهذا اليوم"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "واحدة من أهم أولويات الحكومة العراقية، هي إكمال المشاريع المتلكئة، واليوم نحن أمام منجز لمشروع متلكئ منذ عام 2014".

وتابع: "ما كان يحدث سابقا هو هدر للثروات، وما عملنا عليه هو أمر مخطط ضمن دراسات تهدف إلى الاستثمار الأفضل للثروة النفطية، واتخذنا قرارات في ملفات كانت معطلة منذ سنوات، منها الجولة الخامسة لاستثمار الغاز، وغيرها من المشاريع التي سترى النور تباعا، ولن نتردد في تحقيق هذا الهدف".

وأكد السوداني: "يجب أن يستثمر العراق ثروته استثمارا أمثل يغطي احتياجاته، ويكون بلدا مؤثرا وفاعلا في سوق الغاز والنفط والبتروكيماويات، وأن هذا المشروع هو الأضخم في مجال تكرير المشتقات النفطية الذي يشهده العراق منذ أربعة عقود".

وقال "نطمح إلى التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في كل القطاعات، كقطاع الغاز والبتروكيماويات والمصافي في العراق أو خارج العراق وأن المصفاة أنجزت وفق المعايير والمواصفات الدولية، وهو ما سيضيف قيمة لهذا المنجز وسيُدار بأياد عراقية بشكل كامل، وسيعزز استقلال العراق في مجال الطاقة، بالاعتماد على ما لدينا من ثروات".

وافتتح رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يومياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني أجرى جولة ميدانية على مفاصل المصفى، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج، والخطط المستقبلية للتطوير.

ويعد مشروع مصفاة كربلاء الذي نفذته شركة هيونداي الكورية الجنوبية من المشاريع الاستراتيجية، وهو أول مصفاة في العراق يعمل بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء تنتج وفق أحدث المواصفات الأوروبية المصنفة صديقة للبيئة، وتصل نسبة نقاوة البنزين المنتج إلى درجة 95 أوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي.

كما تشتمل المصفاة على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزينة بطاقات إنتاجية كبيرة، ومستودعا متكاملا، ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميجاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميجاواط لتزويد المصفاة باحتياجاته، وسيجهز من خلالها 60 ميجاواط للشبكة الوطنية.